Commissione sanità, l’opposizione in Regione

All’incontro con l’assessore regionale alla sanità non andrà solo la presidente della Commissione Speciale ma anche i rappresentanti di tutte le liste presenti in consiglio comunale. Un risultato sofferto e tanto sperato dall’opposizione che è stato messo nuovamente ai voti riuscendo a passare grazie all’assenza in commissione del Pd che non era riuscito a trovare un sostituto. "Si è riunita giovedì la Commissione Consiliare Speciale e Temporanea dell’Ospedale S.S. Annunziata di Cento per definire la partecipazione all’incontro in Regione, in programma l’11 marzo alle ore 14, con l’Assessore Regionale alla Sanità – dice la nota congiunta dell’opposizione - Nel corso della seduta, è stata discussa la rimodulazione della delegazione e, a seguito di votazione, si è stabilito che tutti i membri della Commissione prenderanno parte all’incontro, garantendo così la massima rappresentanza politica e istituzionale. Questa decisione testimonia un forte spirito di coesione e unità su un tema di fondamentale importanza per la comunità". Risultato dopo un lungo periodo di discussione e di diniego da parte della maggioranza. "L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per affrontare il futuro dei servizi dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento con particolare attenzione al punto nascita – proseguono - Inoltre, nel corso della commissione sono stati definiti i principali temi da sottoporre all’Assessore Regionale, per stimolare un confronto costruttivo, che miri ad incrementare ed ottimizzare tutte le potenzialità del nostro nosocomio". Un incontro che arriva dopo le parole lapidarie in Regione dell’assessore Fabi sui punti nascita periferici con pochi parti tra i quali rientra quello di Cento sospeso dal 2023 e dopo che Fabi si è già incontrato con il sindaco di Cento. I consiglieri chiedevano al sindaco di fissare questo incontro da mesi, ancor prima delle elezioni, avanzando poi anche la richiesta di poter andare compatti, uno per ogni lisa così da dare il senso dell’unità di intenti della città stessa ma scontrandosi con il voto sempre inferiore davanti alla maggioranza compatta. Cosa che stavolta non è avvenuta perché l’assenza del Pd che non ha trovato un sostituto per la seduta, ha messo in minoranza il voto negativo di Attiva e Cento Sicura facendo dunque passare la cosa. La speranza è che non sia troppo tardi.

l.g.