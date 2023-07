Commissione sui cattivi odori

Il presidente Diego Farina ha convocato la Commissione consiliare speciale cattivi odori (composta dai consiglieri Michela Rossetti, Enrico Bassi, Carlo Bertelli ed Enrico Bruciaferri) giovedì 20 luglio alle 18, nella sala civica ‘Alda Costa’, per l’audizione cittadini di Copparo in relazione ai persistenti odori sgradevoli registrati in alcune zone del capoluogo. Per chi volesse portare il proprio contributo iscrivendosi a parlare saranno comunicate a breve la modalità, così da consentire a tutti una piena partecipazione e ai commissari una compiuta raccolta di attestazioni. L’obiettivo finale dell’iter che sta conducendo la Commissione speciale è di fornire supporto tecnico-scientifico e normativo a fronte delle difficoltà.