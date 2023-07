Commissione sui cattivi odori I cittadini possono intervenire

È convocata per giovedì alle 18, nella Galleria civica ‘Alda Costa’ di Copparo, la Commissione consiliare speciale cattivi odori per l’audizione cittadini di Copparo in relazione ai persistenti odori sgradevoli registrati in alcune zone del capoluogo. Chi volesse portare il proprio contributo potrà iscriversi a parlare registrandosi direttamente in sala civica, dalle 18 alle 18.30, così che i commissari possano raccogliere le testimonianze sino alle 20. Si tratta della seconda seduta conoscitiva: durante il primo incontro, il 22 giugno scorso, era stato ascoltato il Comitato di Brazzolo. L’obiettivo finale dell’iter che sta conducendo la Commissione speciale è di fornire supporto tecnico-scientifico e normativo a fronte delle difficoltà.