Commissione sull’ospedale. Scontro per la delegazione

CENTO

Alla richiesta di portare nell’incontro in Regione una delegazione che potesse avere anche un rappresentante delle opposizioni ‘per mostrare ancor di più la compattezza sulla richiesta di intervento politico per non far chiudere il punto nascite centese’, lunedì sera è stato irremovibile il ’no’ della maggioranza durante la commissione speciale sull’ospedale. Voce che si è fatta più grossa anche dal presidente della commissione Marco Pettazzoni che ha sottolineato "gravi inadempimenti del sindaco". Un incontro dove subito la voce della minoranza con Beatrice Cremonini, Francesca Caldarone e Adriano Orlandini si è fatta sentire per l’assenza del sindaco o dell’assessore alla sanità visto che oggetto era la richiesta di aggiornamenti rispetto all’incontro con l’assessore regionale, come da dispositivo dell’ordine del giorno approvato in consiglio comunale a giugno. "Se li si vuole, bisogna concordare con loro" la risposta di Massimo Donato che ha provocato altre rimostranze alla quali Pettazzoni ha replicato evidenziando di aver seguito tutti i passaggi formali. Donato ha dunque risposto che "l’incontro in Regione non si è ancora fatto perché per essere ricevuti servono i nomi della delegazione e il sindaco non ha ancora capito chi ci va’ sollevando subito la reazione di Pettazzoni. "Ci aspettavamo che l’ordine del giorno votato in consiglio comunale fosse rispettato prima dello scadere di questa amministrazione regionale per mettere un fermo utile e poi andare a parlare anche con i prossimi – ha tuonato – è grave che il sindaco dica che non ha organizzato l’incontro perché non sapeva i nomi della delegazione: erano stati cristallizzati subito, nella commissione di una settimana dopo. Sono trascorsi due mesi e se non l’ha ancora organizzato, non sta adempiendo a quell’ordine del giorno, espressione della volontà unanime del consiglio. La politica può frenare le decisioni dell’Ausl e deve trovare il modo di puntare al Punto nascita centese". "La Regione ha già chiesto la proroga dell’emergenza sisma, unico motivo per cui non si è già chiuso – la risposta di Donato – ma il Governo non ha ancora risposto e comunque, non ci sono né personale né numero sufficiente di nascite". "Tentiamo tutto – ha replicato Pettazzoni - insieme al sindaco, assessore e presidente di commissione, permettete di esserci anche ad uno della minoranza individuato in Caldarone, mostriamoci uniti". Ma è arrivato un ’no’.

Laura Guerra