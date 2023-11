"Commissione urgente sull’ospedale"

I commissari e capigruppo d’opposizione di Avanti Cento, Beatrice Cremonini, per Fratelli d’Italia Francesca Caldarone e Lega Salvini Premier, Alex Mellono hanno richiesto con urgenza la convocazione della commissione consiliare speciale temporanea per la salvaguardia del Pronto soccorso del Santissima Annunziata. "Chiediamo la convocazione per parlare del futuro del punto nascita essendo imminente il termine della sospensione, fissato al 31 dicembre – specificano – per trattare del pronto soccorso ma anche che venga riferito sulla situazione di terapia intensiva e del reparto di medicina. Da qualche giorno circolano notizie relative ad una chiusura della terapia intensiva per mancanza di anestesisti a copertura dei turni, nonché della trasformazione dei 20 posti letto di medicina in Osco. Si richiede la presenza dell’assessore e dei dirigenti dell’Ausl".