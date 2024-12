Compagnia Ruspante, l’esibizione al teatro Nuovo

Qesta sera, alle 21, è in scena il nuovo spettacolo della Compagnia Ruspante di Pilastri, al teatro Nuovo. Una frazione vivace, la più lontana dal capoluogo, che dal 1988 si incontra anche in un teatro che sa unire le generazioni. Una tradizione di volontariato. Lo spettacolo è messo in scena per finalità sociali da un’idea del parroco del paese don Roberto Sibani. Contribuirà per organizzare nei prossimi mesi la sagra e gli appuntamenti della frazione che uniscono persone e famiglie. I biglietti infatti hanno un presso simbolico di dieci euro e per i bambini l’ingresso è gratuito. Il titolo dello spettacolo che mette in scena il debutto è "Il cielo è sempre più blu... c’è la Ruspante, manchi solo tu!". Lo spettacolo è allestito assieme alla cooperativa ‘Arte e spettacolo, unità e progresso’ di Pilastri. Nel corso degli anni i loro spettacoli sono arrivati nei luoghi più impensati per portare sorrisi e momenti di serenità a chi ha bisogno e di recente l’hanno messa in scena alla Casa di riposo di Bondeno. Un gruppo che attraverso il teatro sa unire tutti in un sorriso. Intanto si accendono le luci del presepe, mentre spicca vicino a Palazzo Mosti l’albero di Natale per una comunità che durante le festività crea momenti di incontro per non lasciare solo nessuno.