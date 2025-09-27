Compagnie locali e non solo. Riparte la stagione al teatro Arena

Si apre stasera, alle 21 al teatro Arena di Codigoro, la seconda rassegna teatrale dedicata alle compagnie locali e non solo, organizzata dal Gad amici del teatro, la compagnia locale ed il patrocinio dell’amministrazione comunale. La proposta teatrale vede la partecipazione di ben sei compagnie di attori dilettanti ma capaci di profondere nelle loro interpretazioni una straordinaria passione.

Sarà la compagnia di Copparo degli Insieme per Caso (Ixc) ad aprire la rassegna con lo spettacolo "Sgrisul" con autore e regista Franca Facchini, il gruppo di attori e amici abbina ogni spettacolo alla beneficenza e negli anni ha donato importanti somme ad enti ed associazioni.

Venerdì 17 ottobre sarà la volta del Teatro Minore di Ferrara con "Tuta question ad fil" scritta da Alberto Belli e con la regia di Guido Sproccati mentre il 7 novembre sarà sul palco dell’Arena la Strapaes di Bosco Mesola con la sua "Che bel mastier far al giardinier" scritta da Stefano Palmucci e la regia di Maurizio Gatti.

Il 28 novembre sarà il Teatroinsieme di Comacchio con "Amaur e puvartà", che vede come autori e registi Marco e Lorena Bellotti mentre il penultimo appuntamento sarà il 12 dicembre con Metallurgica Viganò di Faenza che propone "Work class" scritta da Roberto Pozzi e Marco Boschi con Fabrizio Soglia alla regia.

Chiudono la rassegna il 9 gennaio i padroni di cada del Gad amici del teatro con la commedia intitolata "Amen", che vede come autore e regista Davide Castagnoli, mentre fuori dalla rassegna, sempre il Gad, per il 23 gennaio alle 21 e sempre al teatro Arena proporrà "Giovinezza", dello stesso autore e regista dell’altra commedia.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro, acquistabile presso i punti vendita de la fioreria.

cla. casta.