Compiono 101 anni nello stesso giorno

Bis ultracentenario ad Argenta e dintorni. Che nello stesso giorno, vale a dire mercoledì scorso, 15 novembre, hanno superato il secolo di vita. A Filo, nella sua casetta di Via 20 settembre, ha festeggiato i suoi 101 anni nonna Alba Lazzari, che abita col figlio, la nuora e nipote. Si è trattato di una parca cerimonia, organizzata in famiglia, soffiando sulle simboliche candeline di una torta. Stesso copione in centro ad Argenta, in Via Garibaldi, dove Giovanna Lavezzi ha salutato le sue 101 primavere attorniata dall’affetto dei suoi cari. Ma ad affancarle c’è Augusto Benassi di San Biagio, che ad ottobre a compiuto anch’esso 101 anni. E fanno tre. Argenta si conferma territorio dove prosperano i centenari. Forse sarà la qualità della vita o l’aria salubre, di certo sono tanti i vecchietti di lungo corso.

Nando Magnani