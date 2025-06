Compleanno in musica per l’anniversario Avis

Venerdì doppio evento a Portomaggiore che coniuga la musica con i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario di fondazione della sezione Avis di Portomaggiore. Si comincia alle 18 in sala consiliare per le celebrazioni dell’importante sodalizio, con il saluto delle autorità presenti che hanno collaborato con l’Avis portuense in questi sessant’anni. Nel corso della celebrazione sarà presentato il libro "Avis che guarda al futuro", a cura di CDS. Alla sera (ore 21) ci si sposterà in piazza Umberto I per "Tra Ferrara e la luna", il concerto dedicato a Lucio Dalla. Durante la serata saranno riproposte canzoni del grande cantautore bolognese e proiettati numerosi video. Sul palco Andrea Poltronieri assieme a Sergio Rossoni, Luca Beccati, Francesco Rossoni e Renato Basso. Pochi giorni fa nel nome dell’Avis furono raccolti 313 euro e incentivato la solidarietà. Va in archivio con un successo la collaborazione tra l’associazione socio-culturale Oltre e la sezione Avis di Portomaggiore, che si sono unite per due appuntamenti musicali, nell’ambito delle serate calendarizzate dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco. La presidente Avis, Rita Pecoraro e il vicepresidente di Oltre, Giovanni Tavassi, hanno voluto condividere questo doppio evento: il 12 giugno "Con Te partirò" con Monica Fantinuoli, Alessandro Taddia e Alessandra Trombelli al violino, e il 14 giugno "Cantiere Musicale" con Marinella, Alessandro, Valentina, Davide, Alessandra e il trio Marco, Cristian e Raffaele - perché le note e la musica sono aggregative e socializzano. Non solo musica, ma anche solidarietà.