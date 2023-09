Compleanno per l’Avis Donazioni da 50 anni

Cinquant’anni di attività: un traguardo di grande rilevanza per l’Avis di Comacchio, che festeggerà l’importante anniversario domenica 17 Settembre.

A partire dalle 18 i donatori potranno vivere un momento di condivisione tutti insieme per celebrare il ’compleanno’. Si comincerà con i saluti in Sala polivalente a Comacchio; sarà poi la volta dell’incontro con le autorità.

Alle 18.30 verrà quindi presentato un video che riassume i cinquant’anni di operatività dell’Avis a Comacchio. Il programma prevede, successivamente, la consegna delle Benemerenze eccellenti ai soci più attivi.

I donatori saranno poi attesi da un momento conviviale nel cortile di Palazzo Bellini: al termine delle celebrazioni, dedicate specificatamente a soci, donatori e volontari, Avis ha previsto un momento di divertimento aperto a tutti: alle 21.15 è previsto infatti l’inizio del Concerto dei ’60 lire’, nell’Arena di Palazzo Bellini. L’invito per la prima parte dell’evento è stato rivolto, oltre che ai donatori lagunari, alle associazioni e istituzioni con cui Avis Comacchio collabora: Anpi, Udi Spazio Donna, Ail Ferrara, Casa della Salute e istituti scolastici, senza contare i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Comacchio, con cui da sempre Avis ha uno stretto rapporto.

Mezzo secolo del resto è un traguardo non indifferente, che racconta tanto dell’attività di Avis Comacchio: tante storie, tante persone, tante vite passate mettendo in campo impegno e dedizione, e poi ricordi, sogni, progetti, molti ancora da realizzare: "È una grande emozione – le parole della presidentessa Silvia Luce nella presentazione della celebrazione –, cinquant’anni non sono pochi e li vogliamo mettere in evidenza e far conoscere il più possibile l’Avis, partendo dai nostri soci, invitati a partecipare alla prima parte della manifestazione, per allargarci poi col concerto a tutte le persone che vorranno festeggiare insieme a noi". Per informazioni: 3206657022.