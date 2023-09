Compleanno rock per Radio Sfera Mezzo secolo on air

Sarà ripercorsa tutta l’epopea di Radio Sfera in ’50 anni di radio in F.M. Ricordate le radio libere ferraresi’: storia,curiosità e aneddoti di quegli anni ruggenti saranno raccontati dai portuensi Alessandro Mingozzi e Gianni Agriesti, voci storiche di Radio Sfera. Fondata nei primi anni Settanta nell’ex villa Aventi e poi transitata in piazza Umberto I, a Portomaggiore, la radio divenne punto di riferimento del territorio, come intrattenimento ma non solo. Il programma andrà in onda oggi alle 8.10 e in replica giovedì alle 12.10. On Air Fm 94.6