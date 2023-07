Completamento della Rocca Possente di Stellata, 389 mila euro per l'ultimo stralcio

L’obiettivo è completare la Rocca Possente di Stellata. L’iter di affidamento dei lavori per il secondo e ultimo stralcio è in corso. L’importo a disposizione è di oltre 389 mila euro. Era stata danneggiata dal terremoto. Dal 1995 è un bene protetto dall’Unesco all’interno del sito ‘Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po’ e rientra all’interno dei finanziamenti per la ricostruzione. Baluardo difensivo degli Estensi sulle rive del Po è un gioiello dell’attrazione turistica del territorio. "Negli ultimi due anni abbiamo programmato alcune aperture straordinarie della Rocca in concomitanza di eventi importanti per il territorio – spiega il sindaco Simone Saletti –. La struttura è quindi già oggi perfettamente sicura, ma con questo secondo e ultimo stralcio andremo a terminare le opere rimanenti, concentrandoci anche sulle riqualificazioni delle facciate esterne. Da edificio nato per separare e dividere – conclude Saletti – al termine dei lavori la Rocca ritornerà ad essere un punto di riferimento storico e architettonico, uno scrigno di cultura da promuovere". I lavori dureranno133 giorni dal momento dell’inizio del cantiere previsto entro l’anno. Nel frattempo la Rocca sarà aperta un’ultima volta in occasione del festival Scorre in programma per l’ultimo fine settimana di settembre, quando sarà possibile ammirare il torrione medievale prima dell’ultima fase di restauro. "I lavori riguardano il restauro e il consolidamento di tutte e quattro le facciate – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi -, l’ultimazione dei lavori nella terrazza con l’installazione dei nuovi parapetti e dell’illuminazione, la sistemazione del piano interrato con il consolidamento delle volte e delle pareti, la revisione della meccanica di apertura delle finestre".

cl. f.