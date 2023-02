"La consigliera Arquà aveva immediatamente rappresentato di essere stata indotta a dimettersi firmando un foglio per strada in uno stato di ‘assenza di lucidità’, diffidando, tramite me, il Comune dal procedere alla surroga". Nel commentare l’annullamento dell’archiviazione dell’inchiesta sul presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri, l’avvocato Fabio Anselmo parte dall’inizio della vicenda. "Scopro poi – aggiunge –, che il presidente, sentito dall’autorità giudiziaria, ammette che Arquà si trovava in una condizione ‘di forte agitazione’ e che il contenuto della lettera ‘è stato pensato e scritto’ dallo stesso presidente. Lo stesso afferma che Arquà ha sottoscritto il foglio senza nemmeno leggerlo". Il segretario del presidente, prosegue il legale, "ha affermato che Arquà era ‘provata e aveva gli occhi lucidi’. Tuttavia Poltronieri, rispondendo alla prefettura e relazionando a Comune, sindaco e segretario generale, non fa alcun cenno a quanto poi riferirà all’autorità giudiziaria, ma anzi si spinge addirittura a tacciare le affermazioni di quest’ultima come ‘false e infamanti’. Io mi chiedo – attacca – com’è possibile rendere congruenti questi comportamenti? Deciderà il giudice se costituiscono reato o meno, ma in ogni caso è superfluo ogni altro commento circa il comportanto istituzionale e di garanzia di Poltronieri, ben stigamatizzato dalla sentenza del Consiglio di Stato".