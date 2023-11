Compra ’Gratta e vinci’. Incassa 200mila euro

CASUMARO

Anche per lui è stata una grande sorpresa: "Quando ci hanno portato quel biglietto, non credevo ai miei occhi", ammette Enrico Civolani, titolare della tabaccheria di via Casumaro, a Casumaro, proprio sul confine tra Finale Emilia e la provincia di Ferrara. Nei giorni scorsi la dea bendata ha fatto tappa qui, regalando la bellezza di 200mila euro all’acquirente di un tagliando del ‘Gratta e vinci’ della serie "Numeri fortunati": "La persona che ha vinto è cliente abituale, ma non posso dirvi se sia uomo o donna: abbiamo promesso di non rivelarlo", aggiunge Civolani.

Il biglietto superfortunato è costato 3 euro. "È stato acquistato qualche giorno fa, ma chi l’ha comperato non l’ha grattato subito qui in negozio. Lo ha portato a casa – racconta Civolani –. Poi, tornando da noi, ci ha mostrato che sotto le caselle vincenti, con i numeri 64 e 65, compariva la cifra di 200mila euro". Tramite il sistema di controllo centralizzato, la ricevitoria ha avuto la conferma della vincita eclatante. Il biglietto così è stato affidato a un istituto di credito e – a quanto risulta – la somma vinta è già stata accreditata sul conto del fortunato o della fortunata. "È stato molto emozionante – aggiunge Civolani –, sia per me che per la mia collaboratrice Serena. Quasi incredibile. In passato un giocatore aveva centrato una combinazione da qualche decina di migliaia di euro al 10 e lotto, ma mai avevamo visto una vincita così importante". Ovviamente la notizia è destinata a fare il giro del paese: Casumaro è una piccola località e tutti cercano di indovinare chi sia il vincitore o la vincitrice. Forse 200mila euro non cambiano la vita, ma ce n’è abbastanza per realizzare qualche sogno. E per pagare da bere a tutti.

s. m.