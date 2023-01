Comprare casa a Mesola, contributi per chi decide di rimanere

MESOLA

Una misura per aiutare chi intende accendere un mutuo per acquistare, costruire, ristrutturare la prima casa sul territorio comunale, è stata messa in campo dal Comune di Mesola. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Michele Padovani, infatti, ha emesso un bando per la concessione di contributi a beneficio di persone hanno o intendono stabilire la propria residenza nel Comune. Lo stanziamento è di mille euro: l’importo del contributo annuale è fissato in 500 euro e, pertanto, saranno due i contributi concessi. Nel bando sono precisati tutte i requisiti per accedere al contributo (tra questi, il valore massimo dell’Isee del nucleo familiare oltre il quale non è ammessa la concessione dei contributi; la tipologia di abitazione o il valore massimo di acquisto dell’immobile oltre il quale non sarà erogato alcun contributo). Sulla base delle domande, gli uffici comunali andranno a stilare una graduatoria dei beneficiari.

"Si tratta di un provvedimento che abbiamo adottato negli anni e abbiamo deciso di riproporre, tenendo anche conto del particolare periodo di difficoltà che le famiglie stanno attraversando – spiega il sindaco di Mesola, Padovani -. Lo scopo di questa misura è anche quello di incentivare le persone, a prescindere dalla loro età, a mantenere o a stabilire la propria residenza sul nostro territorio". Un contributo, dunque, che può certamente aiutare le famiglie a sostenere spese importanti per la loro prima abitazione. All’interno del bando in pubblicazione, sono riportate tutte le informazioni necessarie, non solo in merito ai requisiti richiesti, ma anche alle modalità con cui si potrà presentare domanda per accedere al contributo.