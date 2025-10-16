Compravendite: segno più: "Case, prezzi accessibili. Trattative a tempo record, ora mancano gli immobili"

C’è un dato, un indicatore che a volte non viene considerato con la dovuta attenzione. Un numero che invece, più di altri, indica come sta andando il mercato immobiliare, se nel mondo del mattone ci sono movimenti, vivacità. E’ la stima delle compravendite messa in relazione con la popolazione maggiorenne residente. Ebbene, in base a questo parametro, messo in rilievo da Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Ferrara si piazza al quarto posto in regione alla voce compravendite.

Vede rosa la nostra provincia almeno in questo campo. Bologna si conferma il capoluogo con il più alto numero di compravendite nei primi sei mesi dell’anno. Ma, rispetto agli abitanti la classifica cambia radicalmente. Ravenna passa al primo posto con 110 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni, una tra le città più vivaci in Italia. Seguono Piacenza (102 compravendite), Ferrara (91), Parma (89), Reggio Emilia (88), Bologna (87), Modena (82), Rimini e Forlì a parimerito con 75 compravendite. Un numero che indica un forte dinamismo del mercato. In Emilia-Romagna nel primo semestre 2025 è stato registrato un aumento delle compravendite del +11,7%, nella nostra provincia il salto in positivo è stato del più 9%. Non è poco, le compravendite sono state 1.038 sempre in quel lasso temporale preso in considerazione dallo studio.

Davide Fratini è al timone dell’agenzia immobiliare Master Casa, in via Garibaldi. Dice: "Adesso immobili del valore di mercato tra i 120mila e i 150mila vengono venduti in pochi giorni. Quelli nella fascia tra i 60 e i 70mila euro vanno via a go go". E lascia in fretta l’ufficio, deve chiudere una transazione. "Fino a qualche anno fa – precisa Romano Ravani, che lavora al suo fianco – non era così". Roberto Marzola inizia a fare l’agente immobiliare nel 1984, quando prende in gestione Progetto Casa, di cui è titolare. L’aveva fondata l’anno precedente il padre, una tradizione di famiglia che la figlia Carlotta porta avanti. Il presidente di Anama Confesercenti cerca di spiegare quello che è successo. "Ci sono numerosi fattori che sono venuti a combaciare. Le banche fanno i mutui con maggiore facilità, i tassi sono scesi. Ci sono coppie di giovani che cercando casa a Ferrara, che vogliono abitare qui".

Davide Fiorini è al computer nel suo ufficio nella sede di Linea Casa. "Il mercato va bene, a mancare è il materiale, gli immobili. Si fa fatica a trovare edifici tenuti bene, in buone condizioni. Certamente stiamo vivendo una decisa ripresa. Con un punto interrogativo. Mancano gli studenti. In questo momento abbiamo appartamenti vuoti da affittare, non c’è richiesta. E’ il primo anno che succede", spiega Fiorini, presidente della bocciofila ’La Ferrarese’. Si chiama Immobiliare San Pietro, viale Cavour. E’ al telefono Lorenzo Paganelli. L’agenzia ha una storia che porta al passato, è aperta da 39 anni. "Siamo qui dal 2023", precisa. "Sì, si vende. La richiesta nell’ultimo periodo è molto forte. Si cercano spazi, case da abitare. Ma anche immobili per fare investimenti in questo settore. La città di Ferrara è posizionata bene". Il telefono suona ancora, un segnale. A squillare è la ripresa.