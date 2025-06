Compressori e idrovora. L’aiuto ai vigili del fuoco

Insieme per proteggere, aiutare, salvare. Da ieri mattina il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno è dotato di due nuove strumentazioni. Sono il carrello idrovora da utilizzare in caso di eventi atmosferici intensi, e una rinnovata sala compressori per il caricamento di bombole-autoprotettori. Il risultato della duplice donazione, inaugurata nella mattinata in via Guidorzi, è l’ennesimo risultato di una partnership che ha messo uno di fianco all’altro pubblico e privato.

Se il Comune ha donato infatti l’apparecchiatura che permetterà di ricaricare le bombole-autoprotettori dei volontari dei vigili del fuoco, ad una pressione di 300 bar, una cordata di attori ha permesso di acquistare il carrello idrovora: la Fondazione CariCento, la Sagra del Tartufo con l’associazione ‘Al Ramiol’, l’eredità di Francesca Fortini, ed infine i contributi del 5x1000 donati all’associazione Amici dei Vigili del fuoco di Bondeno. "In questo distaccamento – è stato il saluto del sindaco Simone Saletti – sono transitate in 22 anni circa un’ottantina di persone, alcune delle quali hanno scelto una vita in divisa. Siete come un gruppo di amici, che interviene nell’emergenza sacrificando tempo alle vostre famiglie". A ricapitolare i 22 anni del distaccamento ci hanno pensato l’attuale referente Claudio Baravelli, ed il presidente dell’associazione Amici dei vigili del fuoco, Michele Marchetti.

Presenti anche l’assessore alla Sicurezza urbana, Ornella Bonati, la presidente del Consiglio comunale, Anna Marchetti, il presidente della Provincia Daniele Garuti e la presidente della Fondazione Caricento, Raffaella Cavicchi, con i consiglieri regionali del Pd Marcella Zappaterra, Paolo Calvano, ed il consigliere comunale Tommaso Corradi. "Questo è il risultato di una rete di relazioni – ha detto nel suo intervento Marcella Zappaterra – e spirito di dedizione. Speriamo sempre che non accadano altre emergenze, ma nel caso dovessero accadere dobbiamo attrezzarci, specie in un momento di cambiamento climatico".