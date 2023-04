Comune a misura di bici La Fiab assegna il punteggio massimo

Ferrara si conferma, per il sesto anno consecutivo, ‘ComuneCiclabile’ con il massimo del punteggio: 5 ‘bike smile’ assegnati da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’assegnazione del riconoscimento è avvenuta ieri nel corso di una cerimonia online che ha visto la consegna virtuale delle bandiere gialle 2023 della ciclabilità italiana a 44 Comuni della Penisola, premiati con punteggi variabili in base alle rispettive politiche bike friendly.Nel motivare l’attribuzione del massimo punteggio a Ferrara, Fiab riconosce tra le novità positive degli ultimi mesi la "riattivazione delle tre linee pedibus dopo l’interruzione durante l’emergenza sanitaria del Covid". Fiab annovera poi tra i punti di forza ferraresi anche l’ulteriore "espansione delle ‘Zona 30’" e la prosecuzione ed ampliamento del progetto ‘Bike to work’. Nell’ambito del capitolo ‘Comunicazione’, un plauso da Fiab per la consueta partecipazione di Ferrara alla Settimana europea della Mobilità sostenibile, oltre che al ‘Parking day’organizzato in collaborazione con Fiab Ferrara. "Siamo orgogliosi - ha detto il vicesindaco e assessore alla Mobilità Nicola Lodi - che il nostro Comune si sia confermato come città a 5 Bike Smile, un riconoscimento importante che ci spinge a fare sempre più e sempre meglio. L’impegno della nostra amministrazione è volto a mettere in pratica politiche che garantiscano un netto cambio di passo verso la mobilità del futuro".