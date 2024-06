Comune a portata di clic. Segnalazioni e richieste, arriva l’app Municipium

Il Comune si avvicina ai cittadini tramite un’applicazione per smartphone. Si tratta di Municipium, app del Gruppo Maggioli, la più completa e la più premiata, già attiva con successo in più di mille enti italiani. Municipium è uno strumento adatto per un’amministrazione sempre più digitale e amica del cittadino, che pone il Comune a portata di click e che permette una comunicazione semplice e immediata, a doppio senso, consentendo al Comune di informare i propri cittadini e, ai cittadini, di interagire con la propria amministrazione, nell’ottica di uno sviluppo sempre maggiore della digitalizzazione dei servizi comunali.

Grazie alla comoda funzione delle segnalazioni, i cittadini possono mettersi in contatto diretto con il Comune inviando segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, per esempio di un cartello stradale rovinato o una buca nell’asfalto, per migliorare il proprio quartiere o la propria frazione di residenza. L’applicazione è scaricabile gratuitamente, dagli store on line, ed è disponibile per tutti i dispositivi mobili iOs e Android; accedervi è molto facile, basterà infatti, dopo averla scaricata, cercare ‘Ferrara’ tra i comuni presenti nella rete. Per inserire una segnalazione è sufficiente toccare il tasto dedicato e cliccare sul simbolo ‘+’ posizionato in basso a destra, autorizzare l’accesso alla posizione e selezionare una delle aree di interesse. Seguendo questo procedimento si apre una schermata in cui inserire il testo della segnalazione – il più dettagliato e preciso possibile – unitamente ai propri dati personali e all’indirizzo della segnalazione. Municipium non è uno strumento per la gestione delle urgenze; per la gestione delle emergenze si dovrà sempre fare riferimento alle forze dell’ordine.

Il Comune entra quindi a far parte della community di Municipium: grazie al comodo sistema multi-Comune viene infatti offerta ai cittadini la possibilità di accedere alle informazioni, alle news e ai punti di interesse anche di tutti gli altri Comuni che hanno già attivato l’app. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Municipium si possono seguire il blog ufficiale dell’app e le pagine Facebook e Twitter.