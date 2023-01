Comune, Babetto neo segretario

Il Comune avrà un nuovo segretario generale. Dopo il pensionamento di Ornella Cavallari, la scorsa estate, il Municipio è rimasto sguarnito di una delle figure cardine dell’attività amministrativa. Dal primo febbraio, però, questa ’vacatio’ terminerà. Infatti, nell’ufficio che fu di Cavallari, si insedierà Francesco Babetto. L’incarico sarà quello di segretario titolare della sede di Ferrara e del comune di Fiscaglia. La notizia arriva direttamente a seguito di una comunicazione del Ministero dell’Interno.

Perché Ferrara e Fiscaglia. "Alla sede di segreteria convenzionata tra il comune di Ferrara e il comune di Fiscaglia – si legge nel documento che arriva dagli uffici del Viminale – può essere assegnato un segretario, tra quelli iscritti nella fascia professionale A, con oltre due anni di anzianità di servizio in comuni con popolazione compresa tra i 65mila e i 250 mila abitanti". Ecco spiegate le ragioni, in punta di diritto. Ma, concretamente, di cosa si occupa il segretario generale di un Comune? "Il segretario comunale e provinciale – si legge sul portale diritto.it – svolge una serie di compiti, i principali dei quali, sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. L’articolo 97 del testo unico degli enti locali, stabilisce che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando è nominato un direttore generale, rilevando – in prima analisi – che tale compito sovraordinato non può essere inteso nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza, non essendo assegnata tale attribuzione". Il segretario comunale, peraltro, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e, laddove ce ne sia la necessità (oltre al presidente del Consiglio stesso), è chiamato a dirimere le controversie procedurali e di carattere tecnico-amministrativo.