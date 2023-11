"Comune di Mesola, aumento delle sanzioni e pasticci burocratici"

Caro Carlino,

in questi giorni si fa un gran parlare della legge di bilancio. Della fiscalità in generale fa parte, purtroppo, anche quella degli enti locali: regioni, province e comuni. A tale proposito segnalo che nel 2021 il Comune di Mesola ha aumentato le tariffe dei passi carrai del 27 per cento. L’amministrazione di sinistra di Mesola ha fatto un pò di confusione emettendo dapprima un avviso, con successivo invito del Sindaco a mezzo stampa di non pagarlo in quanto sarebbe poi arrivato quello con l’aumento. Ciò ha causato un qualche ritardo. Ritardo che è stato prontamente sanzionato dall’esattore privato del Comune, Abaco SpA, con una sanzione notificata oltre due anni dopo di altri 33 euro. Quindi per lo stesso passo carraio, per il quale fino al 2020 si pagavano 24 euro, dal 2021 per effetto dell’aumento e delle sanzioni si è passati a 65 euro. Complimenti al sindaco ed al consiglio comunale di Mesola che hanno approvato un regolamento capestro per i cittadini. E’ stato inutile chiedere al sindaco di rivedere in autotutela l’applicazione della sanzione: l’Amministrazione non ha risposto all’istanza regolarmente protocollata. Pertanto appare un esercizio improbo quello del Governo di centro destra cercare di diminuire la pressione fiscale, quando gli enti locali, grazie all’aumento dell’Imu, delle addizionali Irpef, dei canoni patrimoniali e delle più che discutibili sanzioni stradali comminate grazie ad autovelox occultati tra gli alberi spremono i cittadini che non possono opporsi all’arroganza di amministrazioni occupate dalla sinistra ancora per poco, si spera. Cordiali saluti.

Lucio Maccapani

* * *

DUBBI SULLA BOMBA

Caro Carlino,

riguardo al problema della bomba da 100 libbre (45 kg), residuato bellico trovato a San Benedetto la cui collocazione è diventata il centro di un cerchio ad alto rischio del diametro di circa 1,4 km entro il quale nella giornata di asportazione della bomba non dovrebbe stazionare nessuno, viene spontaneo chiedersi cosa avverrà nel probabile caso gli artificieri non riuscissero a disinnescare sul posto la vecchia bomba, corrosa dalla ruggine e deformata dall’impatto. Se la bomba non disinnescata verrà portata lontano, questa trascinerà con sé per tutto il percorso cittadino ed extraurbano quell’area circolare pericolosa di diametro 1,4 km. Allora, che si farà? Un contestuale e frenetico esodo in massa della popolazione ferrarese compresa nel cerchio mobile?

Paolo Giardini