Comune, dipendenti troppo cari Siamo maglia nera, nonostante i tagli

di Federico Di Bisceglie

L’ultima conciliazione tra sindacati e Comune non c’è stata. Il banco è saltato perché le parti sociali mantengono la linea dura e chiedono all’amministrazione di sfruttare tutta la potenzialità assunzionale. Eppure, stando all’ultimo report della Regione sulla ‘rigidità’ della spesa legata al personale in termini percentuali (gli stipendi pagati ai dipendenti), Ferrara è il Comune meno virtuoso pur essendo stato quello che, in termini di sfoltimento, ha ottenuto il risultato più alto. Il Comune capoluogo ha, in termini percentuali, la rigidità della spesa più alta in tutta la Regione, attestandosi nel 2021 a 28,70 punti percentuali. Al contrario, in termini di variazione percentuale dal 2019 al 2021, c’è stata una riduzione di questo indicatore di oltre sette punti. Questi numeri sono ricavati dalla banca dati della Ragioneria dello Stato. Tale indicatore è composto al numeratore dalla spesa di personale e al denominatore dalle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Insomma, pur avendo sfoltito il numero di dipendenti, restiamo maglia nera. Un piccolo raffronto. Al secondo posto, troviamo Bologna con una rigidità pari al 27,70%, ma a fronte di un numero di abitanti superiore a 392mila (Ferrara ne ha appena 129mila). A Modena (184mila) la rigidità della spesa del personale ammonta al 24,40%. L’ente più virtuoso è quello di Imola, con il 13,90%. Ma soffermiamoci sul nostro Comune. Nel 2019, il totale aggregato della spesa per il personale superava i 51 milioni per un totale di 1300 dipendenti del Municipio. Poi, negli anni successivi, è stata avviata una spending review anche se a ritmi molto blandi. Si è passati l’anno successivo a 48 milioni, nel 2016 a 46 e nel 2019 a poco più di 45. La vera sforbiciata è stata data da quell’anno in poi. Al netto degli oneri che il Comune ha dovuto sostenere a fronte dei rinnovi contrattuali, la spesa del personale (a consuntivo 2022) ammontava a poco più di 39 milioni per circa 940 dipendenti. La riduzione di spesa più significativa si è registrata tra il 2020 e il 2021. Una parte significativa della contrazione dell’esborso è ascrivibile al taglio delle posizioni dirigenziali che, stando ai calcoli del Comune, permette una minore spesa di due milioni di euro su base annua. Ma, chiaramente, non è tutto. Insomma a conti fatti, da dieci anni a questa parte, il Comune ha tagliato qualcosa come 12 milioni, la metà negli ultimi tre anni e mezzo. Eppure, nonostante questo, siamo ancora maglia nera in termini di rigidità sulla spesa.