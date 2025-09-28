Comune e Architettura: l’accordo. Rigenerazione urbana e sostenibilità: "Una nuova cultura dell’abitare"

Ferrara si conferma città attenta alle politiche abitative innovative e si candida a diventare un laboratorio urbano in cui sperimentare soluzioni avanzate per fornire risposte puntuali nel tema dell’abitare. Ciò grazie ad un accordo quadro che lega il Comune al Dipartimento di Architettura, che uniscono le forze per promuovere una nuova cultura dell’abitare, capace di coniugare rigenerazione urbana, sostenibilità e coesione sociale.

Il cuore dell’iniziativa è sviluppare attività e approfondire proposte per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali riguardo alle forme dell’abitare, promuovendo l’aumento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale (ers), innanzitutto attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a contrasto del consumo di suolo. L’accordo è stato siglato dall’assessore Cristina Coletti e da Marco Mulazzani, direttore di Architettura. "Questo accordo ci permette di colmare uno strumento mancante sul territorio ed è mirato a superare la logica emergenziale nell’affrontare il tema dell’abitare – così Coletti –. Con Architettura promuoveremo iniziative che ci consentiranno di mettere in campo strategie di lungo periodo, fondate su un’analisi accurata del territorio e delle sue esigenze. Non più risposte in emergenza, ma una vera e propria attività pianificatoria, per ottimizzare le risorse, individuare gli interventi più efficaci e generare un impatto positivo sul tessuto sociale della città. Attraverso una collaborazione virtuosa tra enti pubblici, opereremo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, offrendo soluzioni concrete alle esigenze che emergono dai cittadini più fragili".

L’accordo, aggiungono Mulazzani e Gabriele Lelli, referente scientifico dell’accordo, "rappresenta un’opportunità concreta per fare rete, mettendo al servizio della città le competenze specifiche del Dipartimento. L’abitare è una sfida complessa, che richiede visione, multidisciplinarietà e capacità di innovare. Attraverso questo percorso, l’obiettivo è costruire, insieme, un modello virtuoso di rigenerazione. L’impegno sarà quello di sviluppare conoscenze e progetti, sensibilizzando professionisti e ricercatori. Siamo convinti che questa alleanza tra Unife e Comune possa generare impatti reali e duraturi sulla qualità della vita dei cittadini".

La collaborazione, oltre che dall’accordo quadro, sarà regolata anche attraverso specifici accordi operativi, che potranno riguardare attività come l’organizzazione congiunta di convegni, seminari e workshop; la predisposizione di articoli da pubblicare su riviste specializzate e indicizzate; la disposizione di progetti per partecipare a bandi comunitari, nazionali o regionali per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento di tecnologie nei settori dello sviluppo sostenibile; l’istituzione di una rete di competenze per la formazione di nuove figure professionali.