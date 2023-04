Comune e ’Gruppo Zero’ insieme per salvare il murales di Pamini

Il progetto di rilancio del Parco della Marina quale luogo di sport e spazio culturale sarà completato con il recupero del murales realizzato attorno al 2010 dall’artista, recentemente scomparso, Andrea Pamini sulla parete retrostante delle gradinate principali del campo da calcio. L’opera di ‘Pam’, attualmente, si trova in stato di grave deperimento. Per questa ragione, l’amministrazione comunale ha deciso di richiedere la collaborazione dell’Associazione Gruppo Zero, che ha dato vita lo scorso autunno a ‘P.A.M. Progetto Archivio Mutante’, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico lasciato dall’artista copparese, già sostenuta dal Comune. Il restauro completo del murales sarà eseguito da Andrea Amaducci, artista di spicco nel panorama ferrarese, e sarà completato durante la giornata inaugurale del parco, durante il Summer Days 2.0, evento di promozione dell’attività sportiva e musica del 16 e 17 giugno prossimi. "Questo rappresenta un progetto innovativo trattandosi di uno dei primi restauri in assoluto di un’opera di street art, ad oggi non ancora universalmente riconosciuta al pari delle arti maggiori – spiegano dall’amministrazione comunale copparese –. Tale lavoro si collocherà quindi come un intervento di avanguardia, che sposta i confini di quello che è considerata arte e dunque merita di essere salvato e preservato".