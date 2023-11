Comune e Hera confermano il ’bonus’

Resta confermato per le famiglie in difficoltà il ‘Bonus teleriscaldamento’ previsto da Hera in accordo con il Comune. Grazie alla nuova convenzione, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore Cristina Coletti (foto), prosegue, infatti, la collaborazione tra i due partner nel sostenere i nuclei in situazione di fragilità economica, per quanto concerne le spese per il teleriscaldamento.

"Resta sempre alta – sottolinea l’assessore – l’attenzione dell’amministrazione comunale, di concerto con le altre forze del territorio, nei confronti delle famiglie più fragili, cui sono riservati sostegni mirati come quello del bonus teleriscaldamento. Un’agevolazione particolarmente importante in un periodo, come quello attuale, di rincari e incertezze per i prezzi del settore energia". In base all’accordo, dunque, anche per l’anno in corso Hera metterà a disposizione dei propri clienti domestici (che ne facciano richiesta e abbiano determinati requisiti) la possibilità di accedere a un bonus a compensazione, e il Comune, tramite Asp, si occuperà della raccolta e della gestione delle domande di accesso al contributo da parte dei cittadini aventi diritto. Le domande potranno essere presentate ad Asp a partire da venerdì ed entro il 31 dicembre. L’agevolazione è riservata alle famiglie meno abbienti e consiste in un bonus a compensazione della spesa per il servizio di teleriscaldamento, per un ammontare che va da un minimo di 114 euro a un massimo di 460, in base alle fasce economiche, al numero di componenti del nucleo e all’eventuale presenza di beneficiari di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza.