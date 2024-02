Comune e Lions in difesa delle api: "Salvaguardiamo la biodiversità"

In difesa delle api e della biodiversità. Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra il Comune di Vigarano Mainarda e il Club Lions Distretto 108 Tb, per disciplinare le linee operative di una collaborazione in tema di difesa delle api e della biodiversità. "Abbiamo voluto dare una veste formale ad un impegno già esistente – dice il sindaco Davide Bergamini -. Negli ultimi due anni infatti, i Lions hanno operato in maniera concreta e utile nel nostro territorio su diversi fronti". Dalla campagna per la diagnosi precoce dell’ambliopia nelle scuole, alla prova del diabete in piazza, dai doni di materiale didattico alle scuole dell’infanzia alla distribuzione dei pacchi dono alla Caritas nel periodo natalizio, il Distretto 108 Tb cui appartiene anche il Club Ducale è in prima linea per affiancare l’Amministrazione Comunale su temi di carattere sociale. "L’obiettivo che ci si propone con questo accordo - continua l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini - è di sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare i bambini e i giovani sulla necessità di salvaguardare l’ambiente attraverso la conoscenza del lavoro delle api e degli insetti impollinatori e la promozione di metodologie di citizen science e partecipazione attiva dei cittadini". Già dalla fine dello scorso anno è partita la macchina organizzativa per strutturare il lavoro, un tavolo di lavoro cui hanno preso parte gli Assessori comunali Daniela Patroncini e Francesca Lambertini. Un approccio al tema moderno ed accattivante che per quest’anno coinvolgerà le scuole dell’infanzia paritarie e che in futuro verrà proposto alla primaria e alla secondaria. "Abbiamo proposto il progetto alla Scuola S. M. Immacolata e alla Scuola S. Cuore - spiega l’assessore alla pubblica Istruzione e politiche giovanili Daniela Patroncini - due gioielli preziosi per il nostro territorio, due tipologie di scuola ideali, vista l’offerta educativa che propongono, per un percorso di questo tipo che infatti è stato accolto con entusiasmo dalle educatrici che subito si sono messe a disposizione e si sono messe all’opera insieme ai Lions".

cl. f.