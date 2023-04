Comune e sindacati, scontro sulle assunzioni

"Che il Comune decida di non assumere pur potendolo fare è inconcepibile. A meno che il vero disegno non sia quello di esternalizzare tutto al privato riducendo il perimetro dei servizi pubblici". Cronaca di una conciliazione mancata. Verrebbe da dire ancora una volta. Non si trova la quadra tra sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil e l’amministrazione ferrarese. L’oggetto del contendere è, ora come allora, il piano assunzionale del Comune. Ma, oltre a questo, ciò che emerge dalla nota unitaria diffusa dai sindacati, è la postura della giunta. Che, secondo loro, "mostra il proprio interesse nei confronti dei dipendenti comunali e dei servizi pubblici". Ed è per questo che, in chiosa di comunicato, i segretari delle funzioni pubbliche non escludono alcuna "azione di lotta" per protestare contro questo indirizzo. Ovviamente una decisione, quella di scioperare o di proclamare lo stato di agitazione, che arriverà a seguito dei confronti assembleari già fissati con i dipendenti comunali. "Ancora una volta – scrivono Cgil, Cisl e Uil – il Comune decide di risparmiare sul personale. Sono quasi due i milioni di euro che la Giunta avrebbe già potuto destinare alle assunzioni, ma il direttore generale, nel corso della conciliazione in sede prefettizia tenutasi ieri, ha ribadito che il mandato politico dell’amministrazione è quello di non spendere quei soldi. Con buona pace dei servizi e della cittadinanza. Che vedrà risposte sempre più lunghe alle proprie richieste o non le vedrà proprio. Ma i cittadini di Ferrara hanno diritto ad avere risposte in tempi congrui e non ad esempio un’attesa di 60 giorni per una carta d’identità". C’è un punto che, secondo i sindacalisti, è irrinunciabile: I dipendenti del Comune, è bene ribadirlo, non sono "qualitativamente inadeguati", sono semplicemente pochi". Ora, la parola, spetta ai lavoratori. Anche se, è abbastanza prevedibile, l’epopea dei servizi comunali, non finirà qui.