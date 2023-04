Comune, la denuncia dei sindacati "In certi settori manca il personale Si usino i soldi per nuove assunzioni"

di Lucia Bianchini

È cronica ormai la carenza di personale del Comune di Ferrara, che viene denunciata da mesi dai sindacati d categoria Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, i quali segnalano in particolare la situazione dell’unità operativa sport, in cui i dipendenti sono sei, a fronte dei dieci necessari, e sono previsti due pensionamenti, l’Archivio Storico Comunale, che ha in servizio una sola archivista, mentre una quota importante dei servizi bibliotecari è già stata esternalizzata. Carenza anche nel settore opere pubbliche, dove secondo i sindacati vi è la necessità di impiegati amministrativi; infine il personale della scuola che, quando chiede un permesso, non viene sostituito, proprio a causa della mancanza di personale. Il Comune, che a detta dei sindacati non ha mai dato loro nessuna risposta in merito alle assunzioni, per ovviare a questa carenza, come si può vedere dalle determine, si rivolge sempre di più a professionisti esterni.

Le tre associazioni sindacali spiegano che nell’Opi, organismo paritetico per l’innovazione, in cui i sindacati e il Comune hanno discusso anche del piano delle assunzioni, il Comune ha affermato che potrebbe spendere in merito quasi due milioni di euro, però, come spiega Luca Greco di Fp Cgil "il direttore generale ha comunicato che il Comune non vuole spenderli. Le assunzioni 2023 – continua l’esponente sindacale – si limiteranno alle stabilizzazioni del personale docente di cui siamo felici, ma non è nuovo organico, sono già in servizio". "Chiederemo quindi – continua Greco – di essere convocati in Prefettura per attivare il procedimento di conciliazione, che speriamo abbia esito positivo".

A proseguire nell’illustrare le modalità di azione è Kevin Ponzuoli, segretario generale di Fp Cisl: "Oltre ad informare la cittadinanza, nel caso in cui il Comune non voglia mediare e non cerchi di integrare i fabbisogni assunzionali, oltre ad assemblee con i dipendenti di tutti i settori del Comune, faremo quelle azioni di nostra competenza: volantini, flashmob, blocco degli straordinari e come misura estrema lo sciopero".

È dello stesso avviso anche Davide Covi, segretario generale di Uil Fpl di Ferrara, che aggiunge: "I dipendenti del Comune ci hanno segnalato la loro difficoltà ad affrontare carichi di lavoro insostenibili. Chiediamo l’utilizzo di queste risorse, che ci sono, e che siano dedicate a rafforzare servizi e unità operative che sono in sofferenza".

"Non scioperiamo per i buoni pasto – è la stoccata lanciata da Luca Greco in chiusura di conferenza stampa -, vogliamo che i soldi vengano spesi per assumere personale e dare servizi per tutti, non è una questione solo economica, è più ampia, riguarda tutta la cittadinanza. Cgil difende i servizi pubblici, su cui si basa la tenuta della democrazia: se questi saltano, i servizi saranno forniti da privati e potrà accedervi solo chi se lo potrà permettere".