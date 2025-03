Comune Plastic free, il premio a Napoli: "Prosegue l’impegno"

Il Comune di Terre del Reno è stato nuovamente insignito del prestigioso riconoscimento Comune Plastic Free 2025, ottenendo due tartarughe per il suo impegno nella tutela ambientale. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al teatro Mediterraneo di Napoli, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dell’associazione Plastic Free Odv Onlus, attiva dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. L’associazione ha selezionato i Comuni più virtuosi sulla base di quattro macro-aree: contrasto all’inciviltà ambientale, attività sostenibili sul territorio, gestione dei rifiuti urbani e collaborazione con Plastic Free. Terre del Reno è l’unico piccolo comune in Emilia-Romagna ad aver ricevuto questo riconoscimento, confermando il proprio impegno nel promuovere buone pratiche ambientali e nella riduzione dell’uso della plastica monouso.

"Lavoriamo da anni per rendere Terre del Reno un Comune sempre più attento alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi, che ha ritirato il premio a Napoli –. Ricevere per il secondo anno consecutivo questo riconoscimento è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Continueremo a promuovere iniziative per ridurre l’uso della plastica e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di queste azioni. L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini e tutti coloro che hanno contribuito a questo importante traguardo e rinnova il proprio impegno nel sensibilizzare la comunità sull’importanza della riduzione dei rifiuti plastici e della tutela ambientale". Un ringraziamento particolare "va ai volontari di Plastic Free di Terre del Reno".