’Comuni-Chiamo’, il nuovo sistema per segnalare online

Prende il nome di "Comuni-Chiamo": è il nuovo strumento adottato dall’Unione "Valli e Delizie" che dà ai cittadini la possibilità di segnalare "On-line" problematiche su questioni di pubblico interesse. Problematiche insomma che ora vengono appunto sollevate con la gestione di questo nuovo sistema, mandando in pensione il già collaudato ma vecchio "Rilfedeur", giunto a fine carriera. Si tratta in sostanza di una innovativa ed affidabile esperienza operativa, coordinata dalla Polizia Locale, attiva nel campo dell’individuazione di casi ad esempio di degrado urbano o di pericolo. Che, comunque già in uso in altre amministrazioni, verrà adottato anche dai comuni di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato, aderenti alla suddetta Unione. Raccoglierà dunque indicazioni e suggerimenti di criticità legati in particolare alla tutela del territorio, dell’ambiente, l’abbandono di rifiuti, la viabilità, il traffico, per il contrasto a comportamenti illeciti o che incidono sulla sicurezza".

n.m.