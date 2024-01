’Comuni-chiamo’, per segnalare problemi grandi e piccoli

Dopo molti anni Rilfedeur va in pensione. Il sistema utilizzato dai comuni dell’Unione Valli e Delizie per gestire segnalazioni di pericolo, degrado, abbandono e comportamenti contro il decoro urbano è arrivato al capolinea: nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr si è presentata l’opportunità di affidarsi a un nuovo sistema, Comuni-chiamo, in realtà già in uso a moltissime amministrazioni e che quindi vanta anche un’esperienza operativa solida e affidabile. Come previsto dal cronoprogramma, e dopo diverse sessioni di gruppi di lavoro coordinati dalla Polizia Locale, trasversali a tutti e tre i Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, assieme alla nuova ditta incaricata per la predisposizione del gestionale, a partire dal primo gennaio 2024 diventa "Comuni-Chiamo" l’interfaccia di riferimento per la gestione delle complesse relazioni che legano i cittadini virtuosi, attenti e anche critici al proprio Comune per affrontare tutti i piccoli e grandi problemi che riguardano la tutela del territorio, gli abbandoni e il contrasto ai comportamenti che incidono sul decoro, la sicurezza urbana e le situazioni di degrado. L’entrata a regime prevede un periodo di rodaggio: gennaio servirà agli uffici per testare il funzionamento interno.