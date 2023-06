Comuni ciclabili, Ferrara promossa a pieni voti: "Molti investimenti"

Cinque biciclette per Ferrara. Questo il punteggio che Fiab ha attribuito alla città nell’ambito dell’iniziativa ‘Comuni ciclabili’ in cui, dal 2018, il capoluogo estense si è sempre distinto con la massima valutazione. A ricevere la bandiera dal presidente di Fiab Ferrara Giuliano Giubelli sono stati il sindaco Alan Fabbri, il vicesindaco con delega alla mobilità Nicola Lodi e l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni. "Questa bandiera è per l’amministrazione e per la città motivo d’orgoglio e uno sprone a fare sempre meglio" ha afferma il primo cittadino. In cantiere ci sono molti altri progetti. "Stiamo cercando di investire molte risorse – ha aggiunto Fabbri –, è in realizzazione la velostazione, abbiamo a bilancio per il prossimo piano triennale centinaia di migliaia di euro per le ciclovie e la volontà di lavorare su obiettivi sempre più stringenti per avere una città sempre più vivibile e con meno macchine possibile nel centro storico, ragionando anche sui collegamenti alle frazioni".

Questo riconoscimento, secondo Balboni, "rappresenta non solo la vocazione del Comune, ma anche la passione che i ferraresi hanno per la bicicletta. Sono soddisfatto dei progetti che stiamo realizzando, sfruttando i fondi europei sul piano della mobilità, tra cui Air break, con comunità sostenibili e dando contributi per il bike to work, infine abbiamo realizzato diverse piste ciclabili in materiale riciclato per connettere alcuni punti strategici della città". Lodi ha parlato delle attività in programma e già inserite nel Pug in via di approvazione. " In questi mesi – ha dichiarato – abbiamo stanziato tantissimi fondi per le ciclabili, ne cito solo due: uno studio di fattibilità che cuba un milione e 900mila euro per la ciclabile che collegherà Ferrara con Cona e Quartesana e una seconda tra Ferrara e San Martino. Siamo certi che nei prossimi anni vedremo già i primi step di queste due importanti vie".

Lucia Bianchini