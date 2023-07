Comuni e aziende, un patto per crescere insieme

Manifesta in Comune, il ‘tour’ promosso da Confartigianato a livello provinciale per portare gli amministratori all’interno delle aziende del territorio, fa tappa a Terre del Reno. L’obiettivo dell’iniziativa realizzata dall’associazione di artigiani è quello di far conoscere agli amministratori il tessuto produttivo territoriale. Quale miglior termometro se non un’azienda che da oltre quarant’anni opera a Terre del Reno? Ed ecco che la scelta di Confartigianato è ricaduta su Vignoli Gomme. Attività di gommista avviata da Stefano Vignoli nel 1982. Specializzata in commercio, sostituzione e riparazione pneumatici, di recente ha affiancato anche altre attività di corollario (tagliandi auto, cambio olio, igienizzazione interni, vendita accessori). Azienda a gestione familiare con collaborazione della moglie e del figlio Enrico, classe 1990. Complessivamente, l’impresa, occupa attualmente sei persone. Il titolare è testimone di una estrema difficoltà a reperire personale, specialmente giovane. Manifesta in Comune, ormai, è arrivata a lambire pressoché tutto il territorio provinciale. E, le tante realtà produttive, riscontrano un problema annoso e purtroppo molto comune: la mancanza di manodopera qualificata. Siamo arrivati, insomma, al paradosso che l’offerta di occupazione è altissima ma la risposta è sempre più deludente. Questo aspetto, chiaramente, non è per nulla secondario: c’è in gioco, come sostenuto peraltro a più riprese anche dal segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli, la competitività delle imprese e più in generale del territorio. Alla tappa di Terre del Reno ha partecipato l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Terre del Reno, Matteo Malagutti e la referente dello sportello Sipro, Anna Fregnan. La delegazione di Confartigianato era invece composta dal segretario provinciale, Paolo Cirelli e da Donato Toselli e Francesco Buttino.