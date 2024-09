Comuni fragili, la Regione stanzia tre milioni

La Regione Emilia Romagna ha deciso di estendere alcune misure di coesione territoriale, finalizzate a recuperare le disuguaglianze sociali ed economiche, anche ad alcuni Comuni non inclusi nelle cosiddette aree interne. Per questo ha deliberato di mettere in campo una apposita misura per sostenere investimenti nei comuni che, sulla base dell’indice di potenziale fragilità elaborato dalla Regione Emilia-Romagna, sono classificati con fragilità complessiva potenziale “alta” e “medio-alta”, appartenenti ad una Unione di Comuni e non già inclusi nelle strategie territoriali delle aree interne. I comuni interessati a livello regionale sono 14 (Baricella nel Bolognese, Castrocaro Terme e Terra del Sole nel Forlivese , Argenta , Ostellato, Portomaggiore , Finale Emilia nel Modenese, Cavezzo nel Modenese, Concordia sulla Secchia nel Modenese, San Possidonio nel Modense, LugagnanoVal D’Arda nel Piacentino, Vigolzone nel Piacentino, Gropparello nel Picentino e Roccabianca nel Parmense e Luzzara nel Reggiano) e per l’area della provincia di Ferrara, si tratta dei comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore. Gli interventi saranno individuati attraverso avviso per manifestazione di interesse ai sensi della Legge regionale 5/2018 rivolto alle 14 Amministrazioni comunali individuate e Unioni di comuni di appartenenza. Le risorse complessive messe in campo per questa azione sono pari a 3.500.000 euro. Soddifatto l’assessore regionale al Bilancio e alle Relazioni con l’UE, Paolo Calvano (nella foto): zAbbiamo deciso di allargare il campo degli interventi a favore delle realtà locali che, pur non rientrando nella strategia nazionale delle aree interne, manifestano alcune sofferenze di carattere economico e sociale. Una misura che non avevamo introdotto mai prima d’ora e che potrà rappresentare un importante precedente anche per le prossime programmazioni regionali. I tre comuni ferraresi interessati. Argenta, Portomaggiore e Ostellato, avranno questa opportunità anche perché hanno deciso di investire nell’Unione dei Comuni che è uno dei criteri che la Regione ha individuato per poter beneficiare di questi finanziamenti". Una boccata di ossigeno per i territori che faticano più di altri ada attrarre attività e creare posti di lavoro.