Comuni Plastic Free, Ferrara esempio virtuoso

Mercoledì 25 gennaio, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica -approvati i criteri di valutazione proposti dall’associazione Plastic Free necessari per il titolo di “Comune Plastic Free”, ha conferito la nomina ufficiale a 68 comuni su 360 candidature. Ferrara è uno tra pochissimi capoluoghi di provincia tra i 68 comuni premiati e si riconferma esempio virtuoso su scala nazionale. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bologna l’11 marzo 2023. La città di Ferrara ha, infatti, ampiamente soddisfatto tutti i requisiti imposti dall’associazione: lotta contro gli abbandoni, sensibilizzazione sul territorio, gestione dei rifiuti e attività di collaborazione con Plastic Free.

"Per Ferrara è una riconferma -spiega l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni- abbiamo sviluppato molti progetti per migliorare le condizioni ambientali e diminuire la produzione di rifiuti, un impegno costante che già l’anno scorso ci è valso la premiazione da parte di Plastic Free. A distanza di un anno molte sono le azioni che abbiamo messo in campo, dalla sensibilizzazione a innovazioni strutturali per la tutela dell’ambiente e combattere la dispersione di rifiuti! Ringrazio l’associazione Plastic Free per il suo impegno".