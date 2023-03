Comuni Plastic Free, Terre del Reno è l’unico premiato del Ferrarese

Si è svolta nel week end la seconda edizione della premiazione dei comuni Plastic Free che vede Terre del Reno unica municipalità premiata della provincia ferrarese, insieme al capoluogo. Nella bella cornice del palazzo Re Enzo a Bologna, con soddisfazione per la provincia di Ferrara, sul palco sono saliti gli amministratori dei Comuni di Terre del Reno e di Ferrara insieme ai referenti di zona. "Non è un traguardo, ma una partenza – dicono da Plastic Free Ferrara - per migliorare e fare scelte sempre più consapevoli in direzione del focus Plastic Free : la lotta all’inquinamento da plastica. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questi riconoscimenti". Poi la soddisfazione di Terre del Reno. "Il nostro è l’unico comune della Provincia di Ferrara che insieme al Capoluogo ha ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2023 – sono le parole dell’assessore Gianfranco Guizzardi - Ho avuto l’onore di poter ritirare il premio a Bologna presso il Palazzo Re Enzo accompagnato da alcuni volontari, il referente locale Annalisa Bottazzi e il responsabile provinciale di Plastic Free Lalla Felletti ed è proprio ai volontari che voglio dedicare, a nome di tutta l’Amministrazione, un sentito ringraziamento per averci sensibilizzato su un tema così importante. La plastica è entrata nella catena alimentare, fermiamo l’indifferenza che ha portato a questo".

Laura Guerra