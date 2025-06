Comunicare l’arte cinematografica. Arrivano i corsi ‘LuceLab Cinecittà’

Arriva ‘LuceLab Cinecittà’, un progetto che pone al centro dell’attenzione la comunicazione di un’opera filmica attraverso la creazione di un manifesto cinematografico. Un corso ricco di nozioni e dettagli, che spinge i neo-disegnatori a sperimentare e sviluppare nuovi prodotti utilizzando immaginazione, intelligenza artificiale e le proprie competenze digitali. "Personalmente è un orgoglio – ha affermato Marco Gulinelli, assessore alla Cultura – poter patrocinare questo progetto: sarà un laboratorio realizzato con la realtà più importante di Italia, Cinecittà, che però parte con l’obiettivo di avvicinare i giovani e i professionisti alla scoperta dell’opera cinematografica. Sarà un ponte tra la tradizione e la contemporaneità, nel quale competenza e passione saranno gli ingredienti essenziali. Ricordo che il linguaggio cinematografico non è solo un’espressione artistica, ma influenza il pensiero collettivo".

"Ferrara La Città del Cinema – ha sottolineato Enrico Bufalini, direttore Archivio Luce – è una realtà consolidata. I corsi durano qualche mese e sono indirizzati a persone con una buona conoscenza di base. C’è bisogno di manodopera nel mondo del cinema: abbiamo evitato di fare formazione sulle basi, ma ci siamo concentrati su Cinecittà e sugli operai di supporto per il territorio e i set, così come la manutenzione degli oggetti di scena e gli addetti ai lavori digitali". Il corso durerà 100 ore complessive, come illustrato dal segretario direzione di Archivio Luce Billy Montacchini, e si terrà solo nei weekend a partire dal 4 ottobre fino al 14 dicembre, con sede a Ferrara. Il bando è stato attivato nella giornata di ieri e rimarrà aperto fino al primo di settembre. Da lì verranno selezionati 16 studenti per poi iniziare il vero e proprio corso, che di fatto è gratuito. Per poter partecipare bisognerà solo aver compiuto 18 anni e conoscere la lingua italiana. Un sogno che si avvera, come detto dal presidente di Ferrara La Città del Cinema Stefano Muroni, e un impegno complicato quanto stimolante. "Il mio sforzo – ha poi concluso Luca Siano, direttore archivio Sandro Simeoni) – è riuscire a condividere la mia conoscenza. Ferrara ha avuto tanto cinema e deve continuare ad averlo. Il corso vuole essere un ponte fra conoscenza e competenza, anche se spesso la prima vale molto più della seconda".