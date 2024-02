Comunicazione digitale, il piano dell’Einaudi. I prototipi degli studenti

Domani, alle 12, nell’istituto Einaudi, via Savonarola 32, la presentazione delle attività realizzate nell’ambito del laboratorio di orientamento per la predisposizione di proposte di ‘piani di comunicazione digitale’ a cura degli studenti di indirizzo tecnico ‘Grafica e Comunicazione” e del corso Its fitstic “Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale” – 2° anno - di Bologna. L’evento in collaborazione con Fondazione istituto tecnico

superiore tecnologie e Industrie Creative - Fitstic. Alle 12,30, esposizione delle 5 proposte di Piano di Comunicazione; 13,30 opportunità di interazione e networking; 14 Proclamazione proposta vincitrice e chiusura dei lavori.