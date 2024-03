Comunicazione e politicamente corretto. Una giornata di formazione con i giornalisti

Evitare il politicamente corretto senza cadere nella retorica e avendo a cuore, sempre, l’individuo. È questo il senso della giornata di sensibilizzazione e formazione dal titolo ‘Se solo avessi le parole’ in programma domani dalle 9, nella sala della Musica (via Boccaleone 19), organizzata da quattro associazioni cittadine appartenenti alle ‘Antenne contro le discriminazioni’ (Dammi la Mano, capofila del progetto, Centro Donna Giustizia, Lo Specchio, e Arcigay Ferrara Gli Occhiali D’oro). L’iniziativa rientra nell’ambito di un’azione di sensibilizzazione sostenuta dal Comune, che ha concesso il patrocinio, e realizzata grazie a risorse appositamente concesse dalla Regione. È inoltre condivisa da Care, organismo che riunisce le associazioni dedicate alle famiglie adottive operative sul territorio nazionale, e vede il coinvolgimento dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna.

Saranno infatti i giornalisti i destinatari privilegiati dell’appuntamento, aperto a tutti i professionisti della comunicazione e alla cittadinanza interessata. Tra i temi che saranno trattati durante la giornata di venerdì figurano: la differenza tra informazione e comunicazione (Camilla Ghedini, che coordinerà anche i lavori); la cronaca tra necessità di raccontare i fatti e politicamente corretto (Nicola Bianchi); abilismo e cultura discriminatoria (Valentina Tomirotti); come trattare il linguaggio di genere (Natascia Maesi); come stereotipi e pregiudizi condizionano il linguaggio (Manuela Macario). Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, seguendo il filo rosso di linguaggio e informazione, sono previsti laboratori, uno per ogni associazione coinvolta.