Comunicazioni ed estero, pronto un responsabile

Il centro impiego di Ferrara ricerca impiegato o impiegata commerciale estero, quale responsabile marketing per attività di marketing, comunicazione, invio newsletter, aggiornamento dei canali social, organizzazione fiere, trasferte all’estero e progettazione grafica. Tra i requisiti richiesti al candidato quella di avere preferibilmente un’esperienza lavorativa, con un indispensabile diploma di scuola media superiore, oltre alla conoscenza di due lingue straniere, specificamente inglese C1 e francese B2, aspetti indispensabili per presentare la candidatura. A questi è anche necessario un buon uso dei programmi di base di video editing (openshot, videoeditor o videopad), pacchetto office, inoltre che sia automunito. La tipologia del contratto sarà a tempo determinato per una durata di dodici mesi complessivi, mentre l’orario di lavoro previsto sarà a tempo pieno. L’offerta di lavoro è valida fino a venerdì 24 marzo.