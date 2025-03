Comunità ebraica italiana: "Piena solidarietà a Fabbri per quella violenza verbale"

"La violenza verbale e l’aggressività cui è stato sottoposto da parte di alcuni manifestanti sono inaccettabili e rappresentano una grave minaccia alla civiltà del dibattito pubblico e al rispetto delle istituzioni". Inizia così la lettera di solidarietà che la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni ha inviato al sindaco Alan Fabbri a seguito della violenta gazzarra scatenata dai manifestanti pro Pal durante il Consiglio Comunale dell’altro giorno. "Desidero esprimerle la mia più sincera solidarietà e vicinanza – si legge nella missiva – dopo gli spiacevoli eventi che si sono verificati in aula consiliare. Viviamo ogni giorno in un diverso contesto e in città differenti e, purtroppo, la demonizzazione e distorsione sono divenute ordinario linguaggio. Una delle tante sfide che affrontiamo, per fortuna assieme a molte istituzioni ed enti locali. Ma non a tutti".

"Le sue scelte di leadership, la sua capacità di affrontare situazioni difficili con equilibrio e determinazione, sono una risorsa preziosa per la comunità – scandisce Di Segni che ha evidentemente apprezzato il fatto che Fabbri abbia affrontato a muso duro i manifestanti che interrompevano lo svolgimento dei lavori nel corso della discussione su un documento dedicato proprio alla crisi in Medio Oriente – . Tali attacchi non solo ledono l’immagine delle istituzioni democratiche, ma – come lei ha giustamente evidenziato – minano anche il dialogo costruttivo che è alla base della nostra convivenza civile". In momenti come questi, prosegue la presidente dell’Ucei, "è fondamentale che le istituzioni restino salde – è l’invito contenuto nel documento recapitato ieri al primo cittadino – . Sostenere l’importanza della pace, della tolleranza e del rispetto reciproco è essenziale. La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve sempre essere esercitata nel rispetto degli altri e senza ricorrere alla violenza".

Insomma, da parte delle comunità ebraiche, tanto a Ferrara quanto a Roma, l’atteggiamento di Fabbri è stato particolarmente apprezzato. Checché eccepiscano le forze politiche di minoranza che invece a vario titolo hanno criticato la postura giudicata poco istituzionale del primo cittadino nel fronteggiare i ragazzi della via (pro) Pal. Ma torniamo alla lettera. "Le auguro di continuare a guidare con saggezza la città di Ferrara – chiude Di Segni – senza lasciarsi abbattere da chi cerca di minare la serenità e il buon funzionamento delle nostre istituzioni. Rimango a disposizione per ogni supporto che posso offrire".