Comunità educanti, l’alternativa al sistema di detenzione

Ho trovato molto interessante l’editoriale di Nicola Bianchi pubblicato domenica su questo giornale relativo alla preoccupante situazione carceraria. Ho fatto volontariato in carcere quando ero studente universitario ed ho quindi conosciuto quella realtà. Sono noti i problemi di sovraffollamento che mettono a dura prova tanto i detenuti (si veda il numero di suicidi in carcere) quanto il personale penitenziario che è anch’esso all’esasperazione. Quello che è meno noto, forse, è l’esperienza delle Comunità Educanti con i Carcerati (cosiddetta Cec). Si tratta di un’alternativa al tradizionale sistema di detenzione promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII sul modello dei cosiddetti Apac brasiliani. È precisamente un percorso educativo in una dimensione di casa e di famiglia offerto ai detenuti che lo richiedono, in accordo con l’amministrazione penitenziaria.

I vantaggi di tale esperienza sono molteplici, non solo ai fini della riduzione del sovraffollamento delle carceri. Si stima, infatti, che il costo di un detenuto in una Comunità Cec sia di 50 euro al giorno contro il costo di 150 euro al giorno per un detenuto in carcere. Un risparmio di 100 euro ogni giorno a detenuto. Non solo. Il tasso di recidiva per chi ha concluso il percorso Cec è stimato intorno al 12% contro il 70% di chi esce dal carcere. Dunque chi compie questo percorso molto difficilmente torna a delinquere. In Italia esistono circa diverse realtà di questo tipo molte delle quali nella nostra regione. È per questo che proprio pochi giorni fa il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione, tramite il consigliere Valentina Castaldini, ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di aprire un tavolo di discussione per estendere tale modello che è utile a tutti. Auspico che i consiglieri regionali del nostro territorio e le forze politiche vogliano unirsi a tale richiesta.

* AvvocatoGià candidato consigliere regionalenella lista di Forza Italia