Comunità energetica, il Comune approva l’atto di indirizzo

Il Comune di Poggio Renatico è diventato ufficialmente la prima città della Regione Emilia-Romagna ad approvare un atto di indirizzo volto alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). L’iniziativa, denominata “Poggio Renatico Città Solare”, segna l’inizio di un percorso verso un futuro più verde, inclusivo e tecnologicamente avanzato.

Il sindaco Daniele Garuti, insieme alla Giunta Comunale, ha approvato l’atto di indirizzo che delinea una serie di azioni strategiche per incentivare la produzione e l’uso di energia rinnovabile, coinvolgendo attivamente cittadini, imprese e giovani generazioni. "La nostra amministrazione è determinata a creare una città più sostenibile e resiliente, capace di affrontare le sfide ambientali e di migliorare la qualità della vita dei cittadini", ha dichiarato il Sindaco Garuti.

“Poggio Renatico Città Solare” rappresenta una sfida e un’opportunità per l’intera comunità, cioè un vero e proprio patto di responsabilità sociale per ridurre i costi energetici per cittadini e imprese.