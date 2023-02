Comunità energetica, incontro sui vantaggi per le aziende locali

Informare le aziende locali sulle opportunità date dallo sviluppo di una comunità energetica, per non perdere l’occasione e i potenziali vantaggi. Questo l’obiettivo dell’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Portomaggiore per oggi, alle 17.30 in sala consiliare. Le "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER) sono un insieme di utenti che, tramite la volontaria adesione a un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, condividere, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti di generazione locale, con l’obiettivo di generare benefici ambientali, sociali ed economici a scala locale. Questo significa vantaggi ambientali ma anche economici e specialmente per le aziende, che necessitano di quantità elevate di energia, le comunità energetiche rappresentano una importante opportunità. "Abbiamo chiesto collaborazione a Ferrara Sviluppo Imprese, la società neo costituita da CNA Confartigianato e Confcooperative – afferma il sindaco, Dario Bernardi - per un incontro con le nostre realtà produttive, che possa informarli sui vantaggi delle comunità energetiche ed eventualmente condurre e assistere le aziende che fossero interessate a progettarne e costituirne una. Gli incentivi anche economici sono numerosi".