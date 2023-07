Comunità energetica La proposta di Grisù: "Impianto di quartiere per cittadini e imprese"

di Lucia Bianchini

Factory creativa ma anche comunità energetica. Questa la proposta di ‘Grisù energia blu’, percorso di co-progettazione per consentire la formazione di una proposta sulla creazione di una comunità energetica di quartiere a partire da Factory Grisù, aperta a tutti i cittadini.

"Grisù è uno spazio da sempre di comunità, di incontro – così il presidente Alessandro Canella, ieri nel corso di una conferenza stampa nella sede municipale –, tra i suoi scopi c’è diffondere cultura e comunità tra le persone, che collaborano per una crescita insieme. Ci è sembrato naturale essere portavoce di questa esigenza della comunità, partecipando al progetto, coinvolgendo cittadini, imprese, associazioni e stakeholder".

Il progetto ha ottenuto il contributo del ’Bando 2022’ per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione, emesso dalla Regione Emilia-Romagna, con il Comune di Ferrara come soggetto pubblico titolare e responsabile della decisione oggetto del processo e il Consorzio Factory Grisù come soggetto richiedente e beneficiario del contributo. Il percorso partecipativo, suddiviso in cinque fasi tra febbraio e luglio, ha consentito il coinvolgimento delle imprese insediate nel Consorzio nonché cittadini e altre realtà interessate.

Gli incontri hanno permesso di informare la cittadinanza sulle comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumo locale e sulle buone prassi per contrastare il cambiamento climatico. In particolare l’impianto installato sul tetto di Grisù avrà una potenza di picco di 75,44 chilowatt ed una produzione annua di 95.530,4 chilowattora, che saranno destinati al 50 per cento per abbattere le quote di affitto e utilizzo delle sale per gli enti nello spazio di Grisù, al 10 per cento per abbattere le utenze di due aziende all’interno della factory, al 30 per cento per cinque famiglie ferraresi che hanno dato la loro disponibilità a partecipare alla comunità energetica e il 10% per una colonnina per la mobilità elettrica.

Nell’ambito del progetto, il Consorzio ospiterà in via Poledrelli 21 dal 20 luglio al 20 agosto il progetto fotografico ‘0.32 m - The glaciers are melting’ di Daniela Brugger, che sarà inaugurata oggi alle 18.30 in presenza dell’artista e dell’esperto di glaciologia tropicale Georg Kaser.

Soddisfatto l’assessore all’ambiente del Comune di Ferrara Alessandro Balboni, presente alla conferenza stampa: "Speriamo che possa essere un’iniziativa che si diffonda sul territorio e possa ispirare soggetti sia privati sia pubblici. Come Comune – ha aggiunto – ci stiamo muovendo parallelamente, con interventi che hanno lo stesso scopo, riconosciamo una necessità di costituire comunità energetiche, per questioni ambientali, ma anche per motivi economici e per non dipendere dalle quotazioni di mercato che hanno colpito gravemente famiglie, imprese ed enti pubblici".