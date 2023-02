Comunità energetica, patto tra Comune e aziende

CENTO

Domani dalle 17.30 alla CenTec, tecnopolo e dipartimento di ingegneria, si parlerà de "La comunità energetica di Cento". Parteciperanno insieme al Comune Giorgio Garimberti del Consorzio Cento Cultura sulle iniziative in materia di innovazione, ambiente, energia e sostenibilità, Claudia Carani di Aess sul laboratorio di co-progettazione della Comunità Energetica Centese, Energy intelligence sul funzionamento concreto, Cluster Manager Greentech con Katia Ferrari tra criticità e opportunità. "L’occasione sarà propizia per raccontare la struttura e gli sviluppi del progetto "Cento Comunità", aggiudicatario di un finanziamento regionale nella primavera del 2022, finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità relativo alla costituzione e progettazione di una comunità energetica rinnovabile in partenariato fra Comune e imprese – spiega il vicesindaco Vito Salatiello – lo studio al momento ha coinvolto 8 realtà, analizza la possibilità di vedere l’ente come produttore di energia rinnovabile e le aziende partner, in comunità con lo stesso, quali consumatrici di questa energia. Le utilità generate da questi scambi genereranno utili finalizzati a progetti di sviluppo della comunità e o una remunerazione degli aderenti". E spiega.

"Cento ha un grande bisogno di fare comunità. Le opportunità di fare rete attorno al tema energetico, urgenza sempre più presente negli ultimi anni, sono occasione propizia per generare plusvalenze a vantaggio di tutti – conclude - Ci auguriamo che il modello che elaboreremo sia replicabile e di stimolo per chiunque lo voglia cogliere. Il prossimo obiettivo è farsi trovare pronti ad intercettare le future linee di finanziamento affinchè questi progetti possano diventare reali".

Laura Guerra