"Comunità energetica rinnovabile, il progetto cresce"

"Due anni fa, grazie ad un finanziamento della Regione, avviavamo la sperimentazione di un modello replicabile di Comunità Energetica Rinnovabile tra Comune e Imprese, con la partecipazione di dieci realtà tra imprese ed enti del terzo settore del nostro territorio". A parlare è il vicesindaco Vito Salatiello che spiega a che punto è arrivato l’iter. "Grazie al grande lavoro di ricerca e analisi di Energy Intelligence Srl e Aess Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – dice – si è giunti ad un progetto di alto valore e lo scorso giugno ha preso vita “Cento Comunità Energetica Rinnovabile Ets”, grazie alla partecipazione di ben dieci imprese del territorio, con l’intento di dare gambe a tutto il lavoro progettato insieme. Da ieri una grande e indispensabile novità: anche il Comune di Cento è entrato a far parte della associazione, diventando anche membro di diritto del consiglio direttivo della Comunità Energetica". E spiega. "Questo significa che il nostro comune inizierà a consumare l’energia verde prodotta in eccesso dagli impianti fotovoltaici delle imprese aderenti, viceversa accadrà per quanto prodotto dagli impianti del Comune – dice –. Non solo, per ogni chilowattora di energia pulita scambiata, la comunità energetica riceverà un incentivo che verrà destinato, al netto delle spese di funzionamento, a progetti di efficientamento energetico a favore della comunità o a valenza sociale".