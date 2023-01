Comunità energetiche, la svolta del futuro

L’energia rinnovabile che sostiene l’ambiente, che fa ciascuno protagonista di uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità a Bondeno diventa sistema, un obiettivo in cui credere e investire. Con l’avvio del nuovo anno, nasce la rubrica di incontri informativi "I lunedì dell’ambiente", con due appuntamenti mensili alla Sala 2000 per esplorare a tuttotondo le tematiche legate alla transizione energetica. Il primo appuntamento è già fissato per lunedì 16 gennaio alle ore 20. Protagonisti saranno le associazioni di Bondeno del Terzo Settore.

"Una bella iniziativa promossa dall’associazione Terre Matildee, dal suo presidente Edoardo Lodi e da Gino Alberghini, che punta a sensibilizzare la comunità oltre che informarla circa i vantaggi e gli incentivi sulle energie rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni inquinanti – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Da parte nostra, l’Ente è attento alla transizione energetica, promuovendo coloro che scelgono di adottare azioni benefiche per l’ambiente e per la comunità". Durante gli ultimi anni, l’impegno di Terre Matildee è stato intenso e variegato, "a partire dalla distribuzione e talvolta dalla piantumazione di nuovi alberi autoctoni e alloctoni su tutti i 175 chilometri quadrati di Bondeno – evidenziano Lodi e Alberghini". Una distribuzione che oggi fa contare a Bondeno 5720 alberi e arbusti piantumati: in numeri assoluti di nuove essenze, si tratta del dato più alto della provincia dietro solamente al capoluogo. "Ma non solo nuovi alberi – proseguono i due referenti –: circa da un anno a questa parte stiamo promuovendo fra le persone la cultura della sostenibilità, con azioni informative destinate a cittadini e imprenditori. Ad esempio, abbiamo più volte approfondito il tema del fotovoltaico nei terreni agricoli (il cosiddetto agrovoltaico, ndr) e siamo stati fra i primi a sostenere l’importanza della costituzione delle comunità energetiche che adesso vengono formalmente riconosciute anche dalla Regione".

Ma l’impegno di Terre Matildee non si interromperà qui: al contrario, il 2023 sarà un anno dedicato a esplorare nuove frontiere della transizione energetica, come la bioedilizia o l’agricoltura sostenibile del miglio. "Intanto da lunedì 16 partiamo con un incontro dedicato al folto tessuto associativo bondesano – concludono Lodi e Alberghini –, in cui potranno essere messi sul campo spunti e fatti concreti per agevolare il prezioso lavoro del volontariato locale".

Claudia Fortini