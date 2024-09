Comunità energetiche, parlano gli esperti: "Occasioni per capire"

Si è tenuto l’altra sera, nella sala comunale, della biblioteca Leonardo Tocchio di Mirabello, il terzo incontro sulle comunità solari e sull’energia rinnovabile condivisa, organizzato con il patrocinio del comune di Terre del Reno. I primi incontri, hanno visto la partecipazione del professor Leonardo Setti, professore dell’università di Bologna nell’ambito della biochimica industriale applicata ai sistemi energetici rinnovabili ed in particolare allo sviluppo di bioraffinerie. Presente all’incontro anche l’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi: "Questi incontri aiutano a comprendere i benefici, ma anche le difficoltà tecniche della comunità. Ringrazio lo Spal Club, nella figura di Auro Scacchetti, per essersi ancora una volta adoperato per questi incontri, ai quali ne seguiranno sicuramente anche altri".