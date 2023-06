Comunità energetiche, via libera al finanziamento

Dalla Regione ok al finanziamento di 11 comunità energetiche in provincia di Ferrara. Piccinini (m5s): "Grande attenzione all’aspetto sociale e all’ambiente. Rispettato spirito green e solidale della legge".

Undici progetti ammessi per un totale di più di 380mila euro di contributi: sono questi i risultati del bando regionale sulle Comunità energetiche che riguardano la provincia di Ferrara. Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata la graduatoria del bando che finanzia gli studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e che deriva dall’approvazione della legge regionale 5 del 2022 di cui è stata relatrice la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini. In tutto, per la provincia di Ferrara, hanno ricevuto l’ok della Regione 11 progetti per un finanziamento complessivo concedibile di 380.319 euro. Cinque progetti riguardano la città di Ferrara, uno rispettivamente a Voghiera, Tresignana, Cento, Portomaggiore, Argenta e Ostellato. "Sono particolarmente soddisfatta che anche la provincia di Ferrara abbia dimostrato grande interesse per il tema delle Comunità energetiche Rinnovabili, sfruttando al massimo l’opportunità che abbiamo voluto offrire grazie al bando regionale – spiega Silvia Piccinini –. Si tratta di un primo e importante passo verso l’attuazione di quella grande rivoluzione energetica di cui abbiamo assolutamente bisogno se vogliamo contrastare con efficacia anche gli stravolgimenti climatici che stanno provocando danni sempre più importanti, come purtroppo abbiamo avuto modo di constatare durante la devastante alluvione che ha colpito la nostra regione".

Tra i progetti che sono entrati nella graduatoria del bando c’è quello per la realizzazione di una Comunità energetica presentata dal Monastero del Corpus Domini di Cento (che riceverà un contributo di 50mila euro), quello avanzato dal Seminario Arcivescovile di Ferrara e assegnatario di un contributo di 46.800 euro, quello del Comune di Voghiera (30.799 euro) e quello di Tresignana (21.843 euro) dove la nuova CEr potrà contare sulla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici per un totale di 150 kW. "Ciò che mi preme sottolineare – conclude la consigliera regionale – è che molti dei progetti che sono stati presentati hanno come denominatore comune una attenzione speciale all’inclusione sociale, cogliendo in pieno quello che era lo spirito della legge sulle Comunità energetiche che ho voluto con tanta determinazione lo scorso anno. Un aspetto che conferma la straordinaria opportunità fornita proprio dalle Cer per rendere più solidale, inclusivo e condiviso il modo di produrre e consumare energia".